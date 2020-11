Muro do Flamengo é pichado Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 08:53

Rio - O clima no Flamengo continua tenso, mesmo após a demissão de Domènec Torrent. Na madrugada desta terça-feira, novamente o muro da sede da Gávea foi pichado por torcedores. As mensagens dessa vez tinham como destino o goleiro Diego Alves e o vice de relações exteriores, Luiz Eduardo Baptista.

Em relação ao jogador do Flamengo, a ordem foi para que o goleiro renovasse o seu contrato. Diego Alves tem vínculo com o clube carioca até o fim do ano e a negociação entre as partes está paralisada. O jogador, que defende o Rubro-Negro desde 2017, pode mudar de ares.

Já em relação a Luiz Eduardo Baptista o tom foi de crítica. A pichação pediu a saída do vice de relações exteriores do cargo. Bap é um dos homens fortes da diretoria do Flamengo, tendo bastante influência no clube carioca.

O muro da Gávea já havia sido pichado no domingo de noite, logo após a goleada sofrida pelo Flamengo contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. As mensagens tinham Domènec Torrent como alvo. O treinador acabou sendo demitido na última segunda-feira.

Acertado com o Flamengo, Rogério Ceni é aguardado no clube carioca nesta terça-feira. O treinador deixou o Fortaleza e deverá assinar contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2021. O Flamengo será o quarto clube da carreira de técnico do ex-goleiro.