Homem joga duas meninas do muro que divide Estados Unidos e México Foto: Reprodução / AP

Por IG - Último Segundo

Publicado 01/04/2021 18:27

O vídeo de duas crianças equatorianas sendo jogadas do muro de 4,25 metros de altura que separa a fronteira dos Estados Unidos com o México foi divulgado nesta quarta-feira (31) pelas autoridades norte-americanas. Apesar do risco, as meninas de três e cinco anos saíram ilesas. As informações são da agência de notícias Associated Press (AP).

Nas imagens divulgadas, é possível ver duas pessoas jogando as crianças pelo muro e, após realizar ação, as abandonam e vão embora. Os oficiais da Patrulha de Fronteiras dos EUA veem o incidente como terrível.

Quando viram o ocorrido, os agentes foram até o local, regataram as crianças, que estavam em estado de choque, e as levaram para fazer exames em um hospital. Ao confirmarem que elas não sofreram ferimentos com a queda, os agentes encaminharam as garotas a uma instalação de detenção temporária. Segundo a AP , agora, elas aguardam uma resposta do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

A agente-chefe da patrulha, Gloria I. Chavez, do setor de El Paso, localizado entre os estados do Texas e do Novo México, disse que o adulto visto no vídeo foi flagrado sentado atrás da barreira por um agente que utilizava uma câmera com lente de longo alcance. A pessoa, segundo a publicação, escondeu as crianças antes de jogá-las pela barreira.

Em comunicado, a agente-chefe disse: "Atualmente estamos trabalhando com nossos parceiros de aplicação da lei no México e tentando identificar esses contrabandistas humanos implacáveis para responsabilizá-los em toda a extensão da lei".

Ainda de acordo com a AP, centenas de menores de idade estão em necessidade de abrigo após terem entrado nos EUA de forma ilegal. A questão será tratada pelo governo do presidente Joe Biden.