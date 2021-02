Afiliada da Globo instala muro de acrílico entre os apresentadores do 'Meio-Dia Paraná' Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 08:22

Rio - Os telespectadores do "Meio-dia Paraná", da RPC, afiliada da Globo em Ponta Grossa, tiveram uma surpresa na edição de segunda-feira. Evandro Harenza e Carol Mafra, âncoras do noticiário, foram separados por um grande muro de acrílico dentro do estúdio. Esta é uma tentativa da emissora de diminuir os riscos de contaminação pelo coronavírus.

A medida foi adotada em caráter de testes na regional, mas tende a se espalhar pelas demais emissoras da RPC no Paraná. Esta é a primeira TV aberta a adotar tal medida. Na TV fechada, a Globonews fez algo semelhante durante a cobertura do primeiro turno das eleições municipais, em 15 de novembro. Christiane Pelajo foi separada dos analistas por barreiras de acrílico nos estúdios de São Paulo.

Em outros países, o muro de acrílico para separar os apresentadores tem se tornado comum. Na Europa, são poucas as emissoras que ainda não aderiram a iniciativa.