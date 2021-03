Muro de sede é pichado Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 10:00

Rio - A temporada mal começou e o muro da sede do Flamengo localizada na Gávea amanheceu pichados nesta quinta-feira. Em tom de cobrança, os responsáveis pela ação pediram o retorno do lateral-direito Rafinha e também fizeram crítica ao vice-presidente de relações externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Em relação as críticas ao vice de relações externas do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, não é a primeira vez que torcedores se manifestam de forma contrária ao dirigente. O Flamengo passará por eleições no fim de 2021.