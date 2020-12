Coletiva de Imprensa com Eduardo Paes apresentando sua equipe de governo Daniel Castelo Branco/Agência O DIA

Por Aline Cavalcante

Publicado 03/12/2020 12:31 | Atualizado 03/12/2020 12:48

Rio - O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), anunciou, nesta quinta-feira, seis novos nomes, sendo quatro deles mulheres, que vão ocupar secretarias de seu futuro governo. Três secretárias, dois secretários e uma subprefeita foram definidos.

Maína Celidonio será secretária de Transporte. "É uma pessoa que tem especialização em transporte. Entendo que aqui está o maior desafio da prefeitura. No caso do transporte temos muitos problemas, mas tenho certeza que a Maína tem tudo que é necessário para resolver esta situação", disse Paes.

Publicidade

Joyce Trindade, foi designada para a Secretaria da Mulher.

"Mais uma jovem de 24 anos no nosso governo. Ela trabalha com políticas públicas e é de Cosmos. Deixei claro a importância da mulher no nosso governo", pontuou o prefeito eleito.

Publicidade

A ex-deputada Laura Carneiro, eleita vereadora nesta eleição, assumirá a Secretaria Assistência Social.

"Tenho muita proximidade política com ela. E ela tem relações necessárias em Brasília para desenvolver esta parte e experiência. Ela vai ter um papel muito importante e vai dar todas as resposta que precisamos".

Publicidade

Washigton Fajardo, que já trabalhou no governo de Paes, vai assumir a Secretaria de Planejamento Urbano.

"Ainda não é a secretaria de Urbanismo ainda vou anunciar. Serão duas secretarias diferentes Fajardo vai mapear a cidade que a gente quer ter e facilitar a vida de quem quer empreender" .

Publicidade

O nome escolhido para a Secretaria de Esporte é Guilherme Schleder. Ele já atuou na Casa Civil e foi subsecretário na antiga gestão de Paes.

"Ele conhece a prefeitura e vai poder dar resposta rápida também. A prefeitura desmontou toda a estrutura da Secretaria de Esporte, vimos as Vilas Olímpicas ficarem abandonas. Com a experiência do Guilherme tenho certeza que teremos muitos resultados", afirmou o prefeito eleito.

Publicidade

Outro nome anunciado foi o de Thalita Galhardo que será a subprefeita de Jacarepaguá.

"Essa é o Eduardo Paes de saias, tem energia de sobra. Pedi que ela cuidasse do meu coração, que é Jacarepaguá. É uma região que eu conheço bem. Ela teve um protagonismo muito grande na minha campanha