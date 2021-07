O Prefeito de Meriti, Dr. João, o deputado estadual Valdecy da Saúde, o secretário de Serviços Públicos Joãozinho e os vereadores Magrão Nobre e Dra. Letícia Costa em visita ao Morro do Castelinho - Divulgação

O Prefeito de Meriti, Dr. João, o deputado estadual Valdecy da Saúde, o secretário de Serviços Públicos Joãozinho e os vereadores Magrão Nobre e Dra. Letícia Costa em visita ao Morro do CastelinhoDivulgação

Publicado 27/07/2021 17:30

O morro do, localizado no bairro de Éden, em São João de Meriti , foi o local escolhido para receber as ações da segunda edição do projeto, que leva a população diversosda Administração Pública aos bairros e às comunidades da cidade. A ação social é uma parceria com o Governo do Estado, e contou com o apoio do deputado estadual Valdecy da Saúde, um dos representantes de Meriti na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

A região já começou a ser preparada para sediar o evento. Agentes de várias secretarias municipais já estão no local realizando obras de pavimentação e melhorias nas ruas.

Agentes de várias secretarias municipais já estão no local realizando obras de pavimentação e melhorias nas ruas Divulgação

Nesta terça-feira, 27, o prefeito Dr. João realizou uma visita ao Morro do Castelinho para fiscalizar as obras e andamento do projeto. Ele foi acompanhado do deputado estadual Valdecy da Saúde, do secretário de Serviços Públicos Joãozinho e dos vereadores Magrão Nobre e Dra. Letícia Costa.



“Com a visita, pude conversar com a população, ouvir demandas dos moradores e acompanhar as obras no bairro. Estou grato a minha equipe por todos os resultados que temos alcançado. Vamos levar mais um grandioso evento para os moradores do Castelinho”, comentou o Prefeito de São João de Meriti, Dr. João.



Os moradores poderão contar com serviços das Secretarias Municipais de Assistência Social, Casa Civil (Poupa Tempo, Procon e Junta Militar), Defesa Civil, Educação, Fazenda, Obras, Planejamento, Saúde (com Melhor Idade, Vigilância Sanitária, Bem-Estar Animal), Serviços Públicos e Trabalho e Renda. Além dos os serviços do Detran, da Fundação Leão XIII e das Secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e de Transporte e de Renda.



O local em especifico, datas e horários para a realização da segunda edição do Prefeitura no seu Bairro ainda não foram definidos. Assim que a pasta divulgar estas informações, noticiaremos para todos os meritienses.

