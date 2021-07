Com a chegada da PM, os criminosos fugiram deixando a carga para trás - Divulgação/ PM

Publicado 26/07/2021 11:50

21ºBPM (São João de Meriti) impediram o roubo de uma carga de remédios em

Policiais Militares do(São João de Meriti) impediram o roubo de umade remédios em São João de Meriti , na Baixada fluminense, na manhã do último sábado (24). Ninguém foi preso na ação.

Segundo informações do Batalhão, agentes em serviço receberam informações via rádio operacional a respeito do roubo que estava em andamento. Na chegada ao local informado, os agentes foram recebidos por disparos de armas de fogo, seguido de fuga dos criminosos.



Diante dos fatos, os policiais militares conseguiram recuperar a carga de remédios deixada pelos indivíduos e procederam até a 64°DP, em Meriti, para efetuar o registro.

