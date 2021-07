São João de Meriti

XI Conferência Municipal da Assistência Social de Meriti debate direitos do povo e desigualdades

O evento contou com a presença do prefeito da cidade, Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde, da secretária municipal de Trabalho e Renda Ana Meriti e do vereador Allan Cruz

