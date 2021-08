Criado por moradores do Complexo de Favelas do Alemão, Projeto Favela Tênis visita Vila Oímpica de Meriti - Débora Vitória

Criado por moradores do Complexo de Favelas do Alemão, Projeto Favela Tênis visita Vila Oímpica de MeritiDébora Vitória

Publicado 02/08/2021 16:49

Vila Olímpica de projeto Favela Tênis, criado por moradores do Complexo de Favelas do Alemão. O objetivo do grupo é mostrar que o tênis, normalmente praticado por pessoas ricas, pode também ser feito por moradores de comunidades. Na Vila de Meriti, eles mostraram um pouco da modalidade aos alunos com deficiência (PCD).

de São João de Meriti foi visitada por integrantes do, criado por moradores do Complexo de Favelas do Alemão. O objetivo do grupo é mostrar que o tênis, normalmente praticado por pessoas ricas, pode também ser feito por moradores de. Na Vila de Meriti, eles mostraram um pouco da modalidade aos alunos com deficiência ().

O idealizador do Favela Tênis, Ruan Melo falou sobre a importância do trabalho com pessoas com deficiência e da estrutura da Vila Olímpica: “O desenvolvimento deste trabalho é muito importante para a sociedade. A estrutura da Vila é muito boa. É fundamental um instrumento como esse”.



Publicidade

A Secretaria de Esporte e Lazer desenvolve um trabalho com alunos PCD, o Projeto Esporte Inclusão Meriti Débora Vitória

A Secretaria de Esporte e Lazer vem desenvolvendo um trabalho com alunos PCD, o Projeto Esporte Inclusão Meriti. As aulas acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 9h às 12h e das 14h às 17h.



Publicidade

O secretário da pasta, Dinho Meriti, disse que pretende implantar um projeto fixo de tênis para a população de São João: “O prefeito Dr. João sempre tem nos apoiado em nossas iniciativas. Vamos estudar a viabilidade de implantarmos aulas dessa modalidade tão bonita aqui na nossa cidade”.



O grupo mostrou aos alunos com deficiência (PCD) um pouco da modalidade que está caindo no gosto dos esportistas Débora Vitória

Publicidade

Vale lembrar que a Vila Olímpica de Meriti fica aberta para a população todos os dias das 6h às 21h, na Rua Milton, s/nº - Grande Rio.

Leia também: Prefeitura de Meriti abre processo seletivo com vagas temporárias na educação