Variante Delta se intensifica, obrigando as autoridades a aumentarem as restrições sanitáriasReprodução

Publicado 02/08/2021 21:40

Boletim covid de agosto, o município de

No segundode agosto, o município de São João de Meriti registrou vinte e cinco novos casos. De acordo com a atualização da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 11.003 casos positivos da doença. O número de óbitos, 1.139, não apresentou aumento nesta atualização.

Ao todo, 9.680 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas em acompanhamento por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 181 e podem ser descartados 5251 casos.

Em atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que se manteve em 53,3%, neste segundo dia do mês.

Nesta terça (03), Meriti vacina os moradores com 33 anos ou mais. O atendimento, que também é destinado para pessoas com comorbidades e pertencentes aos grupos prioritários do município, ocorre em seis pontos, tanto para a primeira dose, quanto para a segunda, das 8h às 15h.