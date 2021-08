Na ação, a PM apreendeu o celular da vítima e um simulacro de revólver - Divulgação

02/08/2021

Policiais Militares do 21ºBPM (São João de Meriti) prenderam um homem, que não teve a identidade divulgada, após roubar o telefone celular de uma vítima no Bairro Grande Rio, em frente à Vila Olímpica. Segundo a PM, o indivíduo estava em uma bicicleta e portava um revólver.

Ainda segundo as informações do Batalhão, a própria vítima acionou os agentes que intensificaram o patrulhamento na região e conseguiram localizar o rapaz com as mesmas características recebidas. Com ele, foi encontrado o celular e um simulacro de revólver.



Diante dos fatos, a guarnição procedeu a 54°DP (Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para registro e onde o acusado permaneceu preso.