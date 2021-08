Shopping Grande Rio em São João de Meriti. - Victor Fernandes

Publicado 05/08/2021 20:03

No Dia dos Pais do Shopping Grande Rio, a grande novidade deste ano é a vitrine virtual de produtos, que auxiliará os clientes na hora de escolher o presente ideal para seu pai. Um QR Code está liberado em todas as peças de divulgação, direcionando o cliente para a vitrine. Outro destaque é na retirada dos produtos, que podem ser coletados pelos armários inteligentes, drive-thru ou delivery.



“Para a campanha de Dia dos Pais, estamos reforçando a nossa vitrine virtual, sem filas e com a comodidade de contar com o atendimento personalizado das lojas para compras à distância, além de poder comprar pessoalmente”, diz Cristiana Legey, Gerente de Marketing do Shopping Grande Rio.Para quem prefere irao centro de compras, as lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h, e domingo das 13h às 21h. A operação drive-thru atende no mesmo horário do shopping. Os clientes que fazem compras de forma de online, passam apenas para retirar as sacolas, sem sair do carro. A área do drive-thru fica no acesso da portaria B.Campanha Dia dos Pais “Com mais amor”: Link para a vitrine virtual