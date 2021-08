Em Meriti, até o momento, 158.626 pessoas foram vacinadas - Divulgação

Em Meriti, até o momento, 158.626 pessoas foram vacinadasDivulgação

Publicado 06/08/2021 21:00

DIA D de vacinação da segunda dose das vacinas Astrazeneca e Coronavac, neste sábado (7), das 8h às 12h. A vacinação vai acontecer na Tenda da Praça dos Três Poderes, em frente à prefeitura.

Uma novidade desta edição é o Centro de Saúde Doutor Aníbal Viriato de Azevedo, que fica localizado na Rua Pastor Joaquim Rosa, 26, no bairro Jardim Meriti, que também irá aplicar a primeira e a segunda dose, porém não haverá no local remessas da Coronavac.



A pasta ressalta que o prazo reduzido do intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose de Astrazeneca está valendo para quem se vacinou a partir do dia 13 de julho. Antes de ir ao posto, confira em seu cartão de vacinação.



Em Meriti, para receber o imunizante é preciso apresentar RG e CPF ou cartão do SUS. Até o momento, 158.231 meritienses se vacinaram com a primeira dose, já com a segunda, 68.022.

