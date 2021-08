Nova variante do coronavírus deve se tornar predominante no país - Reprodução

Nova variante do coronavírus deve se tornar predominante no paísReprodução

Publicado 05/08/2021 19:40

Petrópolis - A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, confirmou dois casos de infecção pela variante delta do coronavírus no município. Os casos foram confirmados a partir de amostras coletadas em Areal no início do mês de julho, em um homem de 24 anos e uma mulher de 25 - ambos moradores do Distrito da Posse. Após a coleta dos exames, o município de Areal encaminhou o material e as notificações dos casos à Secretaria de Saúde do Governo do Estado.