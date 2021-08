Equipe técnica da prefeitura de Guapimirim esteve em Petrópolis visitando o transbordo de lixo municipal - Divulgação

Publicado 05/08/2021 17:51

Petrópolis - Uma equipe técnica da prefeitura de Guapimirim esteve na quarta-feira (4) em Petrópolis visitando o transbordo de lixo municipal, que fica no km 79 da BR-040 (Duarte da Silveira). Eles foram recebidos pelo secretário de Meio Ambiente, Edmardo Campbell, que explicou sobre o funcionamento do local.

Hoje, cerca de 310 toneladas de lixo são coletadas diariamente em toda a cidade. O serviço passa em mais de 1,6 mil ruas ou localidades. Edmardo também enumerou as ações do executivo visando a preservação ambiental e o aumento na pontuação do ICMS Verde.



"Essa é uma troca de experiências muito válida para os dois municípios. Acredito que podemos aprender bastante com aquilo que é feito em outros locais. Além do transbordo de lixo, apresentamos algumas ações que já realizamos neste ano, como a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente e do ProMEA", disse o secretário.