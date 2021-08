Motorista de caminhão morre após grave acidente da BR-040 | Petrópolis | O Dia

Segundo a Concer, não houve registro de retenção da rodovia devido ao acidente - Reprodução/Internet

Publicado 04/08/2021 19:51

Petrópolis - Um grave acidente na manhã desta quarta-feira (4) na pista de descida da BR-040 vitimou o motorista de um caminhão que transportava leite. Ele teria perdido o controle, saiu da pista e colidiu o veículo na altura do km 90 da rodovia.

Segundo a concessionária que administra a via, a Concer, o motorista ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O nome do condutor não foi divulgado. Motoristas que passavam no momento gravaram um vídeo que mostra o caminhão destruído, com toda a carga espalhada. Segundo a Concer, não houve registro de retenção da rodovia devido ao acidente.