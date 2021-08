Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes acompanhou o início dos reparos, que devem ser concluídos em até oito meses - Divulgação/Ascom

03/08/2021

Petrópolis - Aguardada por mais de dez anos, a restauração do painel da artista Djanira começou nesta terça-feira (3), depois de sete meses de trabalho da atual administração municipal, em uma sala no Centro de Cultura Raul de Leoni.

O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes acompanhou o início dos reparos, que devem ser concluídos em até oito meses. A primeira etapa – com previsão de 15 dias – consiste na limpeza do verso do painel, com o fechamento de rasgos e colocação de enxertos. A restauração está sendo feita pela empresa Anima Conservação Restauração e Artes.

“Desde que assumimos a administração do município, em janeiro, trabalhávamos para que a restauração do painel fosse realizada. Conseguimos dar andamento à licitação e iniciar o serviço. Trata-se de um patrimônio de enorme valor histórico para a cidade que agora ganhará o restauro necessário”, informou Hammes.

O grande painel, com 12,75 metros de comprimento e 3,50 metros de altura, com data de 1953, retrata paisagens e cenas típicas de Petrópolis. A obra traz elementos que remetem à cidade, como o Museu Imperial, as carruagens, as fábricas de cerâmica e de tecido.

Segundo a coordenadora da restauração, Cinthya Nascimento, em 15 dias a primeira etapa deste trabalho deve estar concluída: “Queremos entregar o quanto antes para a população da cidade a obra restaurada. Estamos trabalhando nesse momento no verso do painel, com a limpeza, colocação de enxertos. Depois, vamos dar sequência na parte da frente do painel”, explicou.

O andamento do processo licitatório para restauração passou pela apreciação do Iphan. A museóloga do Instituto Municipal de Cultura (IMC) participou da aprovação. Essa obra é de valor inestimável. Essa é uma grande conquista cultural para a nossa cidade. Estamos muito felizes com o restauro do painel", disse Charles Rossi, presidente do IMC.

O painel Djanira é uma das peças mais importantes já produzidas pela artista. Ela residiu em Petrópolis durante o período em que pintou o painel para o Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio.

“Todos que estudaram no Liceu lembram com muito carinho do painel de Djanira e nada mais justo do que restaurá-lo, um presente da artista para a escola que é uma referência na rede municipal da nossa cidade”, comentou a secretária de Educação, Marcia Palma.

A contratação do serviço de restauração é resultado de um termo de ajustamento de conduta firmado entre a prefeitura e o Ministério Público Federal em 2016. A obra é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1982.