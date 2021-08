Cefet/RJ campus Petrópolis é a 1ª instituição pública de ensino superior da Cidade Imperial - Reprodução/Internet

Cefet/RJ campus Petrópolis é a 1ª instituição pública de ensino superior da Cidade ImperialReprodução/Internet

Publicado 02/08/2021 15:38

Petrópolis - A partir desta terça-feira (3), o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) vai abrir as inscrições para os estudantes que desejam ingressar no ensino superior público. O Cefet/RJ campus Petrópolis vai ofertar 145 vagas para o 2º semestre do Sisu 2021, distribuídas entre os quatro cursos de graduação da instituição: Bacharelado em Engenharia de Computação (35), Bacharelado em Turismo (40), Licenciatura em Física (40) e Licenciatura em Matemática (30).

As inscrições vão até sexta-feira (6) e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no endereço http://sisu.mec.gov.br. Para participar do processo seletivo, é preciso que o candidato tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente ao ano de 2020. Não haverá cobrança de taxa e o resultado da Chamada Regular será divulgado no dia 10 de agosto.