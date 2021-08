Município criou calendário para cadastramento e vacinação de pessoas com idade entre 37 e 35 anos - Divulgação/Ascom

Município criou calendário para cadastramento e vacinação de pessoas com idade entre 37 e 35 anosDivulgação/Ascom

Publicado 01/08/2021 11:30 | Atualizado 01/08/2021 11:33

Petrópolis - A chegada de um novo lote de vacinas contra COVID-19 neste sábado (31), com 7.420 doses das vacinas CoronaVac e Pfizer destinadas à aplicação de primeiras doses, permitirá a ampliação da campanha de imunização contra a doença na cidade.

Com a nova remessa, o município criou um calendário para cadastramento e vacinação de pessoas com idade entre 37 e 35 anos. Neste domingo (1º), a Secretaria de Saúde abre cadastro para pessoas com 37 anos. Na terça, feira (3), o cadastro será aberto para pessoas com 36 anos. Já na quinta (5), será a vez de quem tem mais de 35 anos se cadastrar. O cadastramento deve ser feito no site da Prefeitura

Publicidade

Calendário de vacinação da Secretaria de Saúde de Petrópolis Reprodução

“A chegada desta remessa maior de vacinas vai permitir mais um avanço na faixa etária da vacinação. Estamos trabalhando para termos, o quanto antes, toda a população apta a receber a vacina imunizada. Sabemos que todos estão ansiosos pela vacina - assim como nós, especialmente neste momento em que os reflexos positivos da imunização são ainda mais evidentes - por isso organizamos um calendário para a próxima semana, organizando a ampliação dentro de faixas etárias até 35 anos”, anunciou o prefeito interino, Hingo Hammes, lembrando que ampliações para as demais faixas etária dependem do envio de novas remessas de vacinas por parte do Ministério da Saúde e do Estado.

Publicidade

“Importante destacar que o cadastro não será fechado para as demais faixas etárias. Como temos feito desde o princípio da campanha, mesmo quem perder a data da sua faixa etária continua podendo se cadastrar para receber a vacina. Além disso, com a chegada de novos lotes, a secretaria abrirá mais vagas para pessoas que porventura não consigam se cadastrar nesta semana, como já vem sendo feito desde o início da campanha. Com planejamento e organização, e com a chegada de doses, vamos avançar e vacinar todos os que estão aptos a serem imunizados", explicou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.