Objetivo do programa é adesivar 33 mil táxis que circulam em todo o estado do Rio de JaneiroDivulgação/Ascom

Publicado 31/07/2021 13:50

Petrópolis - Na manhã desta sexta-feira (30) o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro - Ipem/RJ deu início ao trabalho de adesivação dos táxis que atuam na cidade e que foram verificados para receberem o selo “Ande de Táxi Legal”, lançado no início do mês pelo governador Cláudio Castro. A ação em Petrópolis foi realizada na avenida Tiradentes e contou com o apoio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes - CPTrans.

“É o tipo de verificação do transporte que trás segurança e beneficia o usuário, que sabe que está embarcando em um veículo legalizado pelos órgãos competentes do poder público”, ressaltou o diretor-presidente da CPTrans, Luciano Moreira, que lembra que a ação do órgão estadual tem o objetivo de dificultar a atuação de táxis piratas no estado.

O objetivo do programa, que foi anunciado no último dia 2, é adesivar 33 mil táxis que circulam em todo o estado do Rio de Janeiro. Em Petrópolis, são quase 600 veículos. De acordo com o Ipem, o novo selo possui sete itens de segurança para evitar possíveis fraudes, e sua identificação só poderá ser feita por fiscais da diretoria de táxis do Ipem/RJ, que utilizarão equipamentos com luz ultravioleta para realizar a leitura do código de barras e demais lacres de segurança impressos no selo.

O novo selo fica afixado do lado direito do para-brisa dianteiro do veículo, para facilitar a identificação por parte do usuário. Para impedir que veículos circulem ilegalmente ou com uma dupla autorização, o Ipem passará a se basear em um cadastro único com todos os dados dos proprietários dos veículos, fornecidos pelas prefeituras.