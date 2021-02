Agentes municipais estiveram no Bonfim, Rocio e Rocinha no último fim de semana Divulgação

Petrópolis - A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) e a Guarda Civil reforçaram as operações de fiscalização em cachoeiras da cidade. A medida tem como objetivo evitar aglomerações e organizar o trânsito.

No último fim de semana, agentes estiveram no Bonfim, Rocio e Rocinha e, no próximo sábado, as equipes intensificarão os trabalhos.



De acordo com Luciano Moreira, presidente da CPTrans, haverá ação itinerante nas cachoeiras. Já no sábado, agentes ficarão posicionados na entrada do Pinheiral e na parte mais alta, onde se formam as aglomerações.



“Além de impedir as aglomerações, também estaremos garantindo a circulação do transporte coletivo e fluidez no trânsito, que acabam sendo prejudicados por conta do estacionamento irregular”, explicou Moreira.