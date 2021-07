Mais 3 tendas de abrigo temporário foram montadas em Itaipava - Divulgação/Ascom

Mais 3 tendas de abrigo temporário foram montadas em Itaipava

Publicado 31/07/2021 13:09 | Atualizado 31/07/2021 14:21

Petrópolis - No segundo dia de ação para a oferta de acolhimento para as pessoas em situação de rua no município, a prefeitura de Petrópolis atendeu 40 pessoas pelo Centro e distritos. O Serviço de Abordagem Social, realizado pela Secretaria de Assistência Social completou mais um dia de intensificação pela cidade, com o apoio das equipes da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias.

A medida foi adotada desde a última quarta-feira (28), em virtude do forte declínio na temperatura causada pela passagem da frente fria na Região Sudeste. No início da noite da última quinta-feira (29) e madrugada desta sexta-feira (30) a variação foi de 10°C, chegando a 8.6°C, podendo ter sito ainda mais baixa em locais onde foi registrada a ocorrência de geada. A máxima prevista para hoje (30) é de 13°C, e mínima de 6°C na madrugada e manhã deste sábado (31).



Para o fortalecimento das ações voltadas às pessoas em situação de rua, a Defesa Civil atuou em parceria com o suporte para a ampliação da rede de acolhimento, a partir da instalação de mais três tendas de abrigo temporário em Itaipava. O governo municipal já conta com o Núcleo de Integração Social (NIS), que funciona permanentemente no Alto da Serra.

Para este local, na última noite, foram encaminhadas 32 pessoas que ficariam expostas às baixas temperaturas. Em Itaipava foram acolhidas oito pessoas. Em todos os alojamentos, a população atendida conta com estrutura para a higiene pessoal, alimentação e dormitórios.



As ações noturnas têm sido realizadas também com a participação da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, que tem atuado no cuidado aos animais de rua. Estão sendo colocados cobertores para ajudar no acolhimento de cães e gatos. Para dar suporte a todo o trabalho realizado para as pessoas em situação de rua e também para os animais, foi intensificada a campanha de arrecadação de agasalhos, cobertores e ainda, casinhas e camas para cães e gatos.



“Nossas equipes continuam empenhadas no atendimento da população mais vulnerável. A integração das equipes das secretarias tem sido um importante fator para a efetividade das ações que são realizadas periodicamente e reforçadas em situações mais críticas, como nos últimos dias de frio intenso. Enquanto houver necessidade vamos manter as estruturas para garantir a oferta de abrigo seguro e aquecido para os que mais precisam”, pontuou o prefeito interino, Hingo Hammes.



Para os abrigos, permanente ou temporário, são encaminhas as pessoas que aceitam o atendimento. A população que, apesar do frio intenso não aceita o serviço, é oferecido o cuidado com a disponibilização de alimento, cobertores e agasalhos.



“A previsão para a madrugada desse sábado é de frio ainda mais intenso e a nossa campanha ainda continua. A prefeitura mantém a ação, buscando proteger as pessoas em vulnerabilidade”, frisa o secretário de Defesa Civil, o tenente-coronel Gil Kempers.



A secretária de Assistência Social, Rosane Borsato acrescenta a importância da ação em conjunto com as demais secretarias do governo na intensificação da operação nesses dias de inverno. “O fortalecimento desse trabalho é fundamental para esse período. Durante as abordagens buscamos orientar a população sobre os riscos nesses dias de maior frio e temos a adesão das pessoas ao serviço que promove mais segurança para essa população”, ressaltou a secretária.