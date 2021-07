Pérola, de 2 anos, junto com sua mãe Mirela e equipe de Saúde da UPA Itaipava, que salvou sua vida - Divulgação/Ascom

Publicado 31/07/2021 14:12 | Atualizado 31/07/2021 14:18

Petrópolis - A equipe da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itaipava recebeu um carinho especial na manhã da última quinta-feira (29): a visita da pequena Pérola Sofia de Moraes, de 2 anos. Acompanhada pela mãe, Micaela dos Santos Moraes, a menina esteve na UPA para agradecer a dedicação e o carinho dos profissionais em seu socorro. Pérola teve quatro paradas cardíacas revertidas na unidade e hoje, pouco mais de um mês depois, está recuperada.

“Fiquei muito agradecida, primeiro a Deus, que salvou a vida da minha filha e em segundo à equipe que estava lá e agiu rápido naquele momento. Eles lutaram muito. Sou grata pelo carinho e amor que tiveram por ela, por isso a levei lá para agradecer. Estou ainda mais feliz por sentir todo o afeto com que mais uma vez a receberam”, declarou Micaela, que tem 19 anos.

Para o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, a iniciativa da mãe da menina motiva todos os profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos das mais diferentes áreas: “O reconhecimento dessa mãe e o carinho da filhinha dela ao voltar à unidade para abraçar a equipe que a acolheu revigora a todos nós e certamente dará um novo ânimo para todos os trabalhadores da unidade”.

Micaela conta que em 25 de junho voltava da casa da avó, quando a filha passou mal e foi socorrida. “Havia passado o dia brincando e quando voltávamos pra casa, ela estava no meu colo e dormiu. Só quando descemos do ônibus percebi que ela estava mole, mas, a princípio, achei que fosse sono. Porém, como não acordava, notei que havia algo errado e corri para a UPA, desesperada. Logo nos atenderam”, contou a mãe.

Ela lembra que, na UPA, a equipe rapidamente avaliou o caso e conseguiu reverter quatro paradas cardíacas na pequena Pérola. A menina foi estabilizada e transferida para o Hospital Alcides Carneiro, onde passou 18 dias internada, sendo seis na UTI.

“Este gesto da Micaela de trazer a Pérola à UPA para que víssemos como ela está, nos dá forças pra continuar e seguir em frente. Fiquei muito feliz e emocionada por vê-la chegando alegre, brincando tão esperta e sem nenhuma sequela. Realizamos diversos procedimentos, o que exigiu muito de toda equipe durante mais de três horas, mas salvar uma vida não tem preço. Nos recompensa muito receber este carinho”, diz a médica pediatra Paula Rangel Fernandes, que trabalha na UPA Itaipava desde a abertura da unidade.

“É muito emocionante receber este retorno, principalmente no caso de uma criança. No dia do atendimento esta menina entrou na unidade quase parando. Toda a equipe trabalhou para salvá-la. Tenho duas filhas com idade próxima à da Pérola. Hoje vê-la chegar alegre e nos abraçar, é muito gratificante. É um gesto que nos motiva e revigora”, destacou a enfermeira Leila Garcia Thomaz, que há mais de 20 anos atua na área. “Como eu trabalho no HAC, pude continuar acompanhando o caso dela lá também. Estamos todos muito felizes por vê-la bem”, disse.

O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, agradeceu o carinho e o reconhecimento da equipe: “A pandemia tem evidenciado a importância e o valor do trabalho das equipes de Saúde, sobretudo aqueles profissionais que atuam nas emergências. Ver o carinho desta mãe com todo o grupo nos motiva e indica que estamos no caminho certo".