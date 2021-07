Padre Juarez comemora medalha: 'Chupa' - Reprodução

Publicado 30/07/2021 08:21

Rio - Conhecido pelo seu bom humor, o padre Juarez, apresentador do programa "Bendita Hora", da Rede Vida, causou surpresa ao comemorar a medalha de bronze do judoca português Jorge Fonseca nas Olimpíadas de Tóquio.

O religioso se empolgou e soltou um "chupa" durante o programa, enquanto comemorava a colocação dos brasileiros no ranking de medalhas e também a conquista do português. "Mas o que eu gostei mesmo foi do português Jorge Fonseca, que recebeu a medalha de bronze no judô. E aí ele falou assim: 'quero dedicar essa medalha pra Adidas e pra Puma, que não me patrocinaram, que disseram que eu não tinha capacidade. Chupa!", disse o padre.

