Ana Maria Braga ensina a chupar cana e diverte telespectadores do 'Mais Você'

São Paulo - Ana Maria Braga voltou a divertir a internet na manhã desta quinta-feira. A apresentadora deu uma aula diferente no ‘Mais Você‘, ensinando o público como se chupa cana-de-açúcar.

Ela brincou com o pessoal da produção, afirmando que ali muitos gostam de tomar caldo de cana, mas que sequer sabiam chupar cana. Ana Maria levou ao estúdio a planta, em seu tamanho natural, junto com pedaços de cana e distribuiu para a produção.

Ana Maria Braga ensinando como se chupa cana. Este é o tweet. pic.twitter.com/Rz6FPuj20c — Victor Calazans (@victor_calazans) January 30, 2020

“Tem gente que não sabe nem chupar cana, quanto mais assobiar”, afirmou. “Acreditam que os caras aqui não sabiam chupar cana? Não é só fazer assim? Não é assim que chupa cana”, completou, demonstrando. “Tem que morder”, seguiu Ana. “Tem que roer, pô”, adicionou Louro José, divertindo o pessoal da produção.

Nas redes sociais, os internautas também se divertiram com a aula de Ana Maria. “DO NADA Ana Maria ensinando a chupa cana no Mais Você”, afirmou uma usuária do Twitter.