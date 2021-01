Operação da CPTrans para coibir motos e carros barulhentos Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 07:44

Petrópolis - A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) já realizou este ano, em conjunto com a Polícia Militar e o Detran, seis operações nas ruas de Petrópolis para coibir as infrações praticadas em motos e carros barulhentos, que têm escapamento adulterado ou irregular.

As operações foram realizadas na primeira quinzena deste mês e resultaram em quase 800 notificações, levando em conta também outras irregularidades flagradas.

Publicidade

Morador da Estrada do Carangola, o policial federal aposentado Antônio Xavier Mendes, o Federal, diz que a fiscalização acontece em boa hora. “Quem mora aqui sabe bem o quanto isso incomoda”, diz.

Segundo informações da CPTrans, a maioria das notificações foram emitidas para motocicletas. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que o motorista que for flagrado com veículo que tenha barulho superior a 85 decibéis estará cometendo uma infração de trânsito. A medição é feita com decibelímetro, equipamento próprio para esta finalidade.

Publicidade

O presidente da CPTrans, Luciano Moreira, lembra, ainda, que dirigir com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante é infração grave, que acarreta multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH e retenção do veículo para regularização.

Segundo ele, as operações de fiscalização vão continuar. “A população já não aguenta mais o barulho alto provocado pelos escapamentos de veículos. Estamos na rua para coibir esse tipo de infração de trânsito. O que queremos não é multar, mas sim lembrar a importância da empatia. Queremos conscientizar os motoristas sobre a importância de respeitar o próximo. Esperamos contar com o bom senso das pessoas”, disse Luciano.