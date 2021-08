Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio Petrópolis, e Marilia Oliveira, consultora empresarial do CIEE Petrópolis - Divulgação

02/08/2021

Petrópolis - O Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio) e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) renovaram a parceria entre as instituições que já existe desde 2010. O objetivo é promover oportunidades a estagiários do ensino médio, técnico ou superior em diferentes áreas do comércio.

“Estamos retomando as atividades no setor de bens e serviços e a demanda vem aumentando no mesmo ritmo em que a vacinação no país avança. A imunização vem renovando a confiança do consumidor e precisamos de mão de obra qualificada para algumas áreas que foram potencializadas com a pandemia. Logística, administração e mídias sociais são algumas delas. Com a parceria podemos contar com o processo seletivo que o CIEE faz e assim conseguir estagiários com qualidade”, explica Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio Petrópolis.

Um levantamento recente feito pelo CIEE mostrou que em Petrópolis a oferta de vagas para estágio cresceu 15,11%, entre janeiro e junho de 2021 na comparação com o mesmo período do ano anterior. E a expectativa é que esse percentual seja ainda maior até o fim do ano. Para a consultora empresarial do CIEE Petrópolis, Marilia Oliveira, esse é o momento ideal para a renovação da parceria com o Sicomércio.

“Nosso intuito é auxiliar o empresariado nessa retomada econômica. A renovação da parceria é importante para ambos os lados. Ganha o estagiário que vai colocar em prática o que aprende na unidade de ensino e ganha o empresário que terá mão de obra qualificada”, reforça Marilia.

As vagas que serão criadas a partir dessa parceria são para o ensino médio, técnico ou superior. A carga horária máxima de estágio é de 6 horas/dia ou 30 horas semanais. “Para o comércio podem surgir oportunidades na área administrativa, para atuação no estoque, auxiliar de mídias sociais, e-commerce, entre outras. São setores que geraram muita demanda durante a pandemia e que estão no radar dos empresários”, complementa a consultora.

O Sicomércio Petrópolis vem realizando ações para proporcionar ao empresariado local mais ferramentas para uma retomada econômica ascendente. “O momento mais delicado dessa pandemia foi superado e agora é hora de olhar para frente e continuar trabalhando para garantir o faturamento das empresas e consequentemente, ofertar vagas de emprego e renda para a sociedade”, pontua Marcelo.