Por O Dia

Publicado 19/04/2021 12:00

Duque de Caxias - O CIEE/RJ oferece 1.835 vagas de estágio e jovem aprendiz nesta semana para todo estado do Rio. Deste total, 60 vagas são em Duque de Caxias. Há oportunidades para níveis Superior, Médio e Técnico (confira abaixo).

O CIEE também recruta Pessoas com Deficiência (PCD). Os interessados podem enviar o currículo para [email protected] As demais vagas podem ser conferidas no site da instituição: https://portal.ciee.org.br/. Os candidatos devem manter o seu cadastro atualizado no portal.