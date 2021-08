Assumindo o trecho entre quilômetros 79 e 84 da BR-040, o governo municipal pode viabilizar uma via pública para ligar os dois bairros - Reprodução/Internet

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, e o presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), Luciano Moreira, conseguiram, nesta segunda-feira (2) uma importante vitória na Câmara Municipal: os vereadores aprovaram, por unanimidade, projeto de lei do Executivo que autoriza a municipalização de trecho do km 79 a 84 da BR-040. A medida é um passo importante que pode viabilizar, no futuro, a tão aguardada conexão entre os bairros Bingen e Quitandinha, esperada pela população há mais de 30 anos.



A aprovação do projeto na Câmara é importante para concretizar a municipalização, já solicitada formalmente ao Ministério da Infraestrutura e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. Assumindo o trecho entre os quilômetros 79 e 84 da BR-040, o governo municipal pode viabilizar via pública, utilizando o trecho da BR-040, ligando os dois bairros, evitando que motoristas se desloquem até o centro. A medida vai gerar benefícios diretos na mobilidade urbana da cidade, especialmente nos horários de pico.



"A gente sabe dessa demanda da cidade, da necessidade de encontrar soluções para as questões de trânsito. A cidade cresce, o número de carros também e os gestores públicos precisam apresentar soluções. Fui

