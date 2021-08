Retenção no Bingen: Setranspetro entende e ressalta necessidade e importância do serviço de asfaltamento - Divulgação

Publicado 02/08/2021 16:59

Petrópolis - O asfaltamento de alguns trechos no bairro Bingen está provocando forte retenção no trânsito nesta segunda-feira (2), desde às 8h, interferindo na operação de, pelo menos, sete linhas de ônibus da Cidade Real. Os atrasos são de até 20 minutos e o fluxo de veículos acontece em esquema de pare e siga, em ambos os sentidos.

Para quem vai em direção ao Centro Histórico, o congestionamento é registrado entre o pórtico do Bingen e a rua Doutor Paulo Hervé, próximo ao Polo de Modas. Já no sentido Rodoviária Bingen, as retenções acontecem a partir do número 550, da rua Paulo Hervé até o Polo de Modas.

Segundo a Cidade Real, as linhas afetadas até o momento são a 010 – Rodoviária (Executivo), 100 – Terminal Bingen, 116 – Dias de Oliveira, 123 – Centenário, 137 – Fazenda Inglesa x Rodoviária, 140 – Comunidade Vitória e 170 – Terminal Itamarati x Rodoviária.

O Setranspetro entende e ressalta a necessidade e importância do serviço de asfaltamento e orienta que os passageiros baixem gratuitamente o aplicativo “Vá de ônibus” para acompanhar, em tempo real, a localização dos ônibus em Petrópolis e também acessem o Facebook da operadora ou o site www.cidaderealtransportes.com.br/horarios.html para saber os novos horários dos coletivos.