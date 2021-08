Com as câmeras on board, todo o serviço realizado com as viaturas será registrado e acompanhados pela central da Defesa Civil - Divulgação/Ascom

Publicado 03/08/2021 14:03

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis agora conta com câmeras nas viaturas de atendimento a ocorrências pela cidade. O sistema e monitoramento on board está em fase de teste e poderá ser implantado em todos os veículos oficiais de suporte ao serviço da secretaria.

O novo equipamento possibilitará o acompanhamento das equipes em operação, principalmente em locais mais distanciados. As câmeras com registro interno e externo da viatura, além de proporcionar mais segurança para as equipes de trabalho, possibilitarão melhor avaliação das ocorrências e agilidade para a adequação ao apoio em situações de maior gravidade.



Atualmente, as equipes da Defesa Civil têm o suporte das 56 câmeras fixas instaladas pela cidade e outras duas portáteis utilizadas nas barreiras fiscais. Com as câmeras on board, todo o serviço realizado com as viaturas será registrado e acompanhados pelas equipes que coordenam da sede da secretaria, o trabalho das equipes que estão em operação.



“Esse novo suporte vai ser de grande utilidade para as nossas equipes. Muitas das vezes atendemos ocorrências em locais distantes e seguimos sem saber a proporção da situação que iremos encontrar nos locais dos chamados. Com as câmeras, nossas equipes atuarão ainda mais integradas e em caso de necessidade de reforços, teremos mais agilidade para o envio”, destacou o secretário da Defesa Civil, o tenente-coronel, Gil Kempers.



As câmeras serão mais um equipamento para os atendimentos em chamadas de incêndio, alertas de riscos de deslizamentos ou alagamentos e ocorrências em geral para as quais da Defesa Civil é acionada.