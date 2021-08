"Se tem, doe. Se precisa, recolha!" é o lema da campanha Parede Solidária - Divulgação/Ascom

Petrópolis - “Se tem, doe. Se precisa, recolha!”. É com esse lema que a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias lança a Parede Solidária. A iniciativa do governo municipal visa fortalecer a campanha de arrecadação de roupas, agasalhos e cobertores criada para o período do inverno.

Iniciada em junho, a inciativa já recebeu cerca de três mil itens em doações. O material entregue na sede da Defesa Civil, na rua Buarque de Macedo, 128, tem sido destinado aos setores que fazem atendimento à população em risco social ou entregue para quem busca diretamente pelo serviço no local. Tendo em vista a adesão da população, a nova dinâmica da campanha pretende facilitar o acesso ao ponto de coleta e agilizar a disponibilização das doações.



A Parede Solidária foi instalada logo na entrada da sede da Defesa Civil e no local, a população pode deixar o que tiver para doar e quem precisa, pode recolher o que for de maior necessidade. “A ideia é facilitar principalmente para as pessoas que precisam de roupas, agasalhos e cobertores. É só chegar no local e retirar o que for de maior necessidade. A campanha tem tido uma grande adesão e esperamos conseguir ampliar nossa ajuda. Conseguimos atender muitas pessoas nessa última semana, quando tivemos dias de frio intenso e a expectativa é que consigamos alcançar um número ainda maior de pessoas”, destacou no secretário de Defesa Civil, o tenente-coronel Gil Kempers.



Na última semana, as doações foram direcionadas especialmente para as pessoas em situação de rua que foram atendidas nos abrigos permanentes da Secretaria de Assistência Social e nos temporários, montados com a tendas fornecidas pela Defesa Civil, em Itaipava. As doações também deram suporte ao serviço de abordagem de rua, que recebeu o apoio das equipes da Defesa Civil nos últimos dias. Para as pessoas que preferiam não se deslocar aos abrigos, foram ofertados cobertores e agasalhos para que se protegessem das noites com baixa temperatura.



“Esse é mais um resultado do trabalho integrado das nossas equipes de governo. O objetivo maior é dar o suporte necessário para a população e estamos usando as nossas estruturas para garantir serviços de qualidade”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.



A campanha de arrecadação vai ser mantida até o fim do inverno. As pessoas que quiserem fazer as doações, basta que depositem os itens em condição de uso na Parede Solidária. Ao final do dia, a equipe da Defesa Civil cuida para que os itens que estiverem à disposição do público, sejam armazenados. Todos os itens doados ficarão à disposição da população ao longo de todo o período de realização da campanha.