Leite materno é o alimento necessário e suficiente ao recém-nascido, pelo menos nos primeiros 6 meses, e indicado até os 2 primeiros anos de vida - Reprodução

Publicado 03/08/2021 18:24

Petrópolis - Com o objetivo de orientar e estimular o aleitamento materno como ato natural, a Prefeitura de Petrópolis por meio das Áreas Técnicas de Saúde, organizou uma programação especial para o Agosto Dourado. O mês simboliza a luta pelo incentivo à amamentação.

O cronograma de ações prevê ações presenciais na Praça da inconfidência e lives nas redes sociais. A campanha tem como tema “Proteja a Amamentação: uma responsabilidade compartilhada” e conta com a parceria da Câmara Municipal de Petrópolis.



“O leite é o alimento necessário e suficiente ao recém-nascido, pelo menos nos primeiros seis meses, e indicado até os dois primeiros anos de vida. Ele é benéfico de várias formas, tanto para as crianças, como para as mães. Ele reduz os níveis de mortalidade infantil, possui anticorpos que protegem contra infecções e desnutrição. Já para as mães, a amamentação ajuda na perda de peso após o parto, protege contra câncer de mama e ovário e aumenta o vínculo indissociável com a criança”, explica o secretario de Saúde, Aloisio Barbosa.



No Facebook e YouTube da prefeitura serão realizadas lives com discussões sobre a temática. Já nesta terça-feira (3), às 17h a enfermeira Aline Furtado falou sobre o Aleitamento Materno e seus benefícios para ser compartilhado/Paternidade. Na sexta-feira (6), será realizado na Praça da Inconfidência, de 09h às 16h, um Pit Stop com atividades relacionadas ao Agosto Dourado.

Serão realizadas orientações nutricionais sobre o aleitamento materno, abordagem psicológica direcionada a amamentação, explicação sobre os benefícios e desafios relacionados à Amamentação. (Pega correta, cuidado com as mamas, importância do parceiro para auxiliar a mãe), entre outros assuntos.



Outro objetivo da campanha é sensibilizar a sociedade quanto à naturalidade do ato de alimentar o bebê em público, sem o constrangimento que muitas mães relatam. A campanha destaca por fim, a importância dos bancos de leite. Ele é utilizado para que todos os bebês (especialmente os prematuros) possam ter acesso ao alimento, mesmo nos casos em que as mães não possam amamentar.



Ligia Vaz amamentou sua filha Liz por sete meses. Ela fala da importância do leite materno: “Para amamentação funcionar é preciso profissionais que apoiam as mães, uma rede de apoio, cuidado materno e incentivo. Logo na primeira hora de vida da Liz, trouxe ela ao meu peito para mamar. Depois de vê-la nascer aquele momento foi o mais importante da minha vida, saber que a partir dali eu era fonte de alimento. Infelizmente por conta de um problema de saúde interrompemos a amamentação com 7 meses e 4 dias de vida. Me sinto com o dever cumprido de chegar ao sexto mês de aleitamento materno, que era minha primeira meta”.



Ela completa destacando sobre a necessidade do Agosto Dourado: “O Agosto Dourado não é sobre quem amamentou ou não seu filho, sobre quem ama mais, sobre quem não pode amamentar por algum motivo, não é sobre ser "menos mãe" porque escolheu dar mamadeira. Você não é menos por isso. Agosto dourado é informação, incentivo, apoio, acolhimento e saúde pública”.



Valorização da Paternidade vinculada à Amamentação

Além disso, agosto também é o mês de valorização da paternidade. Em alusão à data serão realizadas ações para o engajamento do pai vinculada à amamentação. A participação do pai é capaz de promover confiança para ele e a mãe, diminuindo angústias relativas ao parto e nascimento, garantir melhor atendimento para a parceira, reduzir a depressão materna e paterna no pós-parto, gerar vínculos afetivos saudáveis e mais qualidade de vida para todos da família: homem, mulher e criança.



Outro ponto positivo da presença ativa do pai é o aumento dos índices de amamentação. Seu suporte é fundamental para a mãe que alimenta a criança e seu apoio é capaz de dar desfecho positivo frente à eventual escolha da mulher entre a continuação ou não da amamentação, que nem sempre é tarefa fácil.



Programação:

PIT STOP: Praça da Inconfidência - 6 e 27 de agosto – De 9h as 16h.

Ações:

- Orientações nutricionais sobre o Aleitamento Materno.

- Desmistificação relacionada ao Aleitamento Materno.

- Abordagem psicológica direcionada a Amamentação.

- Incentivo a praticas saudáveis na Amamentação.

- Benefícios da amamentação na saúde bucal do lactente.

- Benefícios e desafios relacionados à Amamentação. (Pega correta, cuidado com as mamas, importância do parceiro para auxiliar a mãe).



LIVES: Facebook e YouTube da Prefeitura

3 de agosto (terça-feira) - 17h.

Enfermeira Aline Furtado da Rosa (Tema: Aleitamento materno e seus benefícios para ser compartilhado)



10 de agosto ( terça-feira) - 17h

Dra. Claire Tesch – Gastropediatra (Tema: Aleitamento Materno)

Enfermeira Lorena Sabbadini - Obstetra Coordenadora da Maternidade do Hospital Alcides Carneiro (Tema: A vivência da amamentação no contexto hospitalar - Ações)



19 de agosto (quinta-feira) – 17h

Dra. Raquel Moreira Guimarães - Odontopediatria (Tema: Cuidados com a saúde bucal durante a amamentação).

Greicielly Zopelaro Braga - Psicóloga (Tema: Aspectos psicológicos na amamentação)



24 de Agosto terça -feira- 19h

Dra. Márcia Freitas - fonoaudióloga (Tema: Benefícios da amamentação para a fala)

Catarina Ricardo Guimarães - Nutricionista (Tema: O leite materno e seus benefícios)