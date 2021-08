Além do lote de primeiras doses, Petrópolis recebeu nesta quinta-feira, 960 vacinas destinadas a aplicação de 2ª dose - Divulgação/Ascom

Publicado 05/08/2021 17:59

Petrópolis - Com a chegada, nesta quinta-feira (5) de um novo lote contendo 4.560 vacinas destinadas à aplicação de primeira dose, a prefeitura dará mais um passo na imunização contra a COVID-19: a vacinação de pessoas com 34 e 33 anos.

O cadastro pra quem tem 34 anos será aberto neste sábado (7) com vagas disponíveis para segunda-feira (9). Já quem tem 33 anos pode se cadastrar para a vacinação a partir de segunda-feira, para vacinação a partir de terça (10). O cadastramento deve ser feito no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br).

“A medida em que chegam novos lotes, vamos ampliando imediatamente a vacinação. Entendemos que todos estão bastante ansiosos para receber a vacina. Nós, que acompanhamos os números e temos verificado os resultados positivos, vendo a redução de casos graves e internações, estamos empenhados em vacinar toda a população o mais breve possível e estamos caminhando pra isso”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.

Até esta quarta-feira (4), Petrópolis tinha 155.296 pessoas que receberam a primeira dose; 6.805 que receberam a dose única, e 65.847 pessoas que concluíram o ciclo de imunização com a segunda dose. Isso significa que 66,96% das pessoas maiores de 18 anos – população vacinável - já receberam pelo menos uma dose da vacina – considerando as aplicações de primeira dose e dose única, e 30,01% da população maior de 18 anos teve o ciclo de imunização completo, recebendo a vacina em dose única e a aplicação de segunda dose.

“Temos visto na prática em Petrópolis os resultados positivos da vacinação - o que a ciência já apontava. A Secretaria de Saúde não está medindo esforços, com toda sua equipe dedicada, para avançarmos com esta campanha, dependendo apenas da chegada de novos lotes ou lotes maiores para que possamos avançar ainda mais. A meta é que toda a população esteja imunizada o mais breve possível”, explica o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

A vacinação em Petrópolis está sendo feita em 12 pontos de vacinação distribuídos nos cinco distritos. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde pelo Whatsapp da Saúde, um assistente virtual que fornece informações sobre a vacinação, locais de atendimento a pacientes com sintomas da doença e boletins. O atendimento está disponível pelo número (24) 9.9200-1428.

Além do lote de primeiras doses, Petrópolis recebeu nesta quinta, 960 vacinas destinadas a aplicação de segunda dose. A Secretaria de Saúde reforça a importância da população completar o ciclo de imunização para o controle da pandemia.

“É importante que todos que receberam a primeira dose, retornem para tomar a segunda dose. Petrópolis está acima da meta de imunização do Ministério da Saúde, que é de 90%, mas é importante que todos que podem tomar a vacina, se vacinem e que aqueles que não receberam a vacina em dose única, completem o ciclo de imunização com as duas doses. Quem por algum motivo perdeu a data, deve comparecer ao ponto de vacinação para completar o ciclo de imunização”, orientou o secretário de Saúde.

Pessoas que por algum motivo perderam o prazo para receber a segunda dose da vacina CoronaVac têm, agora, duas opções de locais para completar o ciclo de vacinação: a UCP campus Benjamin Constant (Centro) ou ao Parque de Exposições (Itaipava). A aplicação de doses da vacina do Instituto Butantan será concentrada nestes dois pontos para evitar perdas de doses, uma vez que, após a abertura dos frascos, as doses devem ser aplicadas em um prazo máximo de seis horas.