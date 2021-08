Ao todo, sete artesãos foram contemplados com a carteira do artesão durante o evento - Foto: Divulgação

Publicado 04/08/2021 16:32

SILVA JARDIM – Artistas manuais da cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, receberam a Carteira Nacional do Artesão, em evento ocorrido no Centro Cultural Capivari (CCC), na semana passada. O programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro tem a missão de fomentar, promover e contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor, fortalecendo a economia e valorizando a cultura e tradições locais em cada região turística do Estado.

De acordo com a Prefeitura, o evento contou com a presença do Subsecretário de Turismo e Cultura do Estado do Rio de Janeiro, Gerciano Luz, que esteve visitando o centro da cidade e conhecendo um pouco sobre a história do município. A reunião contou ainda com a presença do Secretário de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer, Indústria e Comércio, Yago Alves, além da presença de representantes da sociedade civil. Na ocasião, sete artesãos foram contemplados com a carteira do artesão.

