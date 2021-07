Famílias em situação de vulnerabilidade têm direito ao benefício - Foto: Divulgação

Publicado 30/07/2021 19:20

SILVA JARDIM – Os primeiros cartões do programa Supera RJ chegaram à cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. O Município de Silva Jardim recebeu nesta sexta-feira (30), um malote com 31 cartões. De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Promoção Social, foi realizada a entrega desses cartões para as famílias em situação de vulnerabilidade social que foram cadastradas e aprovadas pelo programa.

O Programa Supera RJ é outro Programa de Transferência de Renda além do Programa Bolsa Família, que garante a proteção social dos moradores de Silva Jardim. Segundo o governo municipal, com o Supera RJ, as ações da Assistência Social visam promover a inclusão das famílias e o acesso a bens e direitos conforme o planejamento estratégico e o que preconiza as legislações dessa política pública.