Reunião entre autoridades definiu data e local para o evento - Foto: Cris Gabardo

Reunião entre autoridades definiu data e local para o eventoFoto: Cris Gabardo

Publicado 28/07/2021 11:43

SILVA JARDIM - A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, definiu, por intermédio da Subsecretaria de Cultura, como será a participação das Secretarias Municipais na ‘Pré-Conferência de Cultura’, que está sendo organizada em parceria com o Fórum Popular de Cultura do Município. O evento será realizado no dia 18 de agosto, na Praça Amaral Peixoto, recém-inaugurada, a partir das 17h.

De acordo com a Comissão Organizadora, haverá palestras sobre “Sistema Municipal de Cultura (Plano, Conselho e Fundo)”, “Leis de Incentivo”, “Economia Criativa” e “Calendários de Eventos Municipais”.

Publicidade

Os representantes das secretarias abordarão temas ligados aos “Comportamentos Culturais/Sociais” e “Projetos Culturais com a Comunidade/Usuários” (Secretaria de Promoção Social), “Inventário Cultural/Turístico” e “Sinalização de Pontos e Monumentos Patrimoniais, Culturais e Naturais” (Subsecretaria de Cultura), “Conteúdo Programático Escolar – História, Fauna, Flora e Religiosidade” – (Secretaria de Educação e Tecnologia) c “Importância da Divulgação, Formação de Opinião e Apoio no Desenvolvimento das Ações Culturais” (Subsecretaria de Comunicação Social) e “Manutenção e Sinalização de Locais Culturais/Turísticos” (Secretaria de Turismo).

A pré-Conferência vai plantar as bases para a realização da 3ª Conferência Municipal de Cultura, que deve ser realizada no dia 5 de novembro - Dia Nacional da Cultura. Durante a Conferência, a população vai eleger, por intermédio do voto direto, o primeiro Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC). Os candidatos serão apresentados na pré-Conferência, que tem como tema “Rumo ao Conselho Municipal de Cultura”.

Publicidade

O evento será transmitido por uma “live” que contará com a participação de autoridades e convidados. A escola de dança do Município fará a abertura do encontro, que contará com uma feira de Artesanato, organizado pela Associação dos Artesãos de Silva Jardim (Associarte).

O ator e diretor teatral Carlos Henrique Pimentel fará uma palestra sobre “Sistema de Cultura”. O palestrante é pós-graduado em Gestão Cultural e Economia Criativa, fundador do Fórum de Cultura de Rio das Ostras e do Fórum Regional da Baixada Litorânea, ex-conselheiro estadual e regional de Cultura e ex-presidente da Fundação Cultural de Rio das Ostras, além de ter participado ativamente da criação do Sistema Municipal de Cultura daquela cidade.

Publicidade

Como a pré-Conferência acontecerá na data do aniversário de nascimento do jornalista e advogado Antônio da Silva Jardim, patrono do Município e da Loja Maçônica Silva Jardim nº 45, um membro desta organização fará uma explanação com foco na biografia do patrono.

Também serão lembrados e homenageados o professor e poeta Irval di Franco e o agente cultural Aurélio Cláudio Cabrero, dois componentes do Fórum Popular de Cultura, falecidos recentemente. A Administração Municipal disponibilizará toda a estrutura necessária à realização do evento, que contará com a participação da Banda Musical da Associação Musical e Dramática Honório Coelho (AMDHC).

Publicidade

Participaram da reunião que organizou a pré-conferência, Ana Kelly Xavier (Secretária de Trabalho, Habitação e Promoção Social), José Luiz Moldero (Subsecretário de Cultura), Gisele Pereira da Silva (Subsecretária de Turismo), Carlos Vitor Gomes da Conceição (representando o Setor de Esporte e Lazer), Indiomar Rosa da Silveira da Cruz (pela Secretaria de Educação e Tecnologia), Cristiane David Gabardo (servidora da Subsecretaria de Comunicação Social), Igor Ribeiro da Silva Mattos e Cristiane Santana da Silva (pela Subsecretaria de Cultura); Leandro Amorim, João Gabriel Valadão Alcântara Cruz e Evaldo Peclat Nascimento (os três últimos representando o Fórum Popular de Cultura). Ainda será marcada uma reunião para avaliação geral da organização e ajuste final da programação.