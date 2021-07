Transporte disponibilizado pela Prefeitura é usado por grande parcela da população - Foto: Ewerton Moreira

Transporte disponibilizado pela Prefeitura é usado por grande parcela da populaçãoFoto: Ewerton Moreira

Publicado 27/07/2021 12:40

SILVA JARDIM – Os ônibus gratuitos de Silva Jardim, no interior do Rio, ganharam novos horários a partir dessa segunda-feira (26). Segundo a Prefeitura, as mudanças nas linhas do transporte municipal têm como objetivo melhorar as condições de transporte para os moradores que necessitam do coletivo para ter acesso ao Centro da cidade.



Ainda de acordo com o governo municipal, fica o destaque para as linhas que atendem os distritos de Aldeia Velha, Bananeiras e Gaviões, que agora terão dois horários aos sábados. Já o micro-ônibus que faz a linha circular por diversos bairros, terá cinco horários durante a semana, informou a Prefeitura em suas redes sociais. Confira os novos horários abaixo:

Novos horários divulgados pela Prefeitura de Silva Jardim Foto: Divulgação