Queda brusca na temperatura pode trazer chuva forte ao municípioFoto: Lucas Madureira

Publicado 19/07/2021 15:35

SILVA JARDIM – A previsão do tempo para esta segunda-feira (19), em Silva Jardim, no interior do Rio, será de tempo nublado e possibilidade de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade deve registrar mínima de 10°C e máxima de 24°C. O sol aparece de maneira tímida nos próximos dias, que serão mais frios comparados à semana anterior.

Segundo o INMET, a temperatura cai ainda mais nesta terça (20), com mínima de 9ºC e máxima de 22°C. Na quarta (21), a temperatura deve subir um pouco e registrar mínima de 9°C e máxima de 27°C. A semana encerra registrando mínima de 12°C e máxima de 26°C na quinta (22), e fecha com a expectativa de mesma mínima de 12°C e mesma máxima de 26°C na sexta-feira (23).