Morador mostra torneira sem água em vídeo publicado nas redes sociaisFoto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/07/2021 18:51

SILVA JARDIM – Moradores da cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, vem pedindo ajuda às autoridades por causa de problemas relacionados à falta d’água em diversos bairros espalhados pelo município. De acordo com o relato de testemunhas publicado nas redes sociais, em algumas localidades o abastecimento do recurso não acontece há pelo menos 22 dias.

A conta de água, no entanto, permanece sendo enviada normalmente aos lares dos moradores, que alegam pagar um valor muito alto pelo serviço prestado. “A conta tá paga e desde ontem estamos sem água. Quando cai água num dia, três dias faltam. A conta chega caríssima e está todo mundo sem água aqui”, relatou um morador do bairro Nossa Senhora da Lapa, em vídeo.

A situação se estende a diversos pontos do município, havendo locais que não recebem abastecimento há semanas. “A gente tá há 22 dias sem água. Fico até tarde sem dormir vigiando a torneira e quando abro a torneira é só aquele pinguinho d’água. A conta já chegou... Estamos aqui aguardando uma resposta. Só queremos água” desabafa um morador do bairro Cidade Nova.

O Dia tenta contato com a empresa Águas de Juturnaíba que, fornece o serviço no município, e com a Prefeitura da cidade para saber quais medidas serão tomadas para resolver o problema de falta d’água.

