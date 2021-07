Cidade soma 2.737 casos confirmados e 49 mortes pela doença - Foto: Fabiano Martinez

SILVA JARDIM – A cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, alcançou a marca negativa de 2.737 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. São os números do boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nessa terça-feira (6). O município soma uma total de 49 vidas perdidas para o novo coronavírus.

A Secretaria Municipal de Saúde não publicava um novo boletim há exatos sete dias. Chama a atenção o aumento no número de internados com a doença. Em uma semana subiu de seis para 18 pacientes infectados. Ainda segundo os novos dados, cinco pessoas seguem em isolamento domiciliar. Quase 7 mil casos foram notificados na cidade desde o início da pandemia.