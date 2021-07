Deputado estadual irá compor Comissão de Orçamento e Comissão de Normas Internas e Proposições Externas - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 19:01

SILVA JARDIM - O atual deputado estadual e ex-prefeito de Silva Jardim, Anderson Alexandre, passou a integrar duas comissões permanentes na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) nesta quinta-feira (1º). O deputado passa a fazer parte da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, além da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas.

A Comissão de Orçamento, uma das principais da Casa, é responsável por analisar as contas do governador; opinar sobre projetos relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, entre outras atribuições. Enquanto a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas tem por objetivo opinar sobre as normas da Alerj, sobre projetos de utilidade pública, entre outras responsabilidades.

Anderson Alexandre, vice-líder da bancada do Solidariedade na Alerj, foi nomeado pelo presidente da Casa, André Ceciliano (PT), em publicação no Diário Oficial. “Agradeço ao líder do partido Vandro Família pela indicação do meu nome e ao presidente André Ceciliano pela celeridade em aceitar. Participar de comissões da Alerj é uma forma de ajudar ainda mais o estado do Rio, especialmente os municípios do interior”, destacou o deputado.