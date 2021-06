Buscas duraram aproximadamente 30 horas, de acordo com o Corpo de Bombeiros - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 11:42 | Atualizado 29/06/2021 11:49

SILVA JARDIM – O corpo de um homem de 55 anos que, estava desaparecido, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na Lagoa de Juturnaíba, em Silva Jardim, no interior do Rio. A vítima, Gilmar da Silva, foi achada sem vida na tarde dessa segunda-feira (28) após 30 horas de buscas. A suspeita é de que o homem tenha morrido afogado, segundo a Polícia Militar.

As buscas pelo homem, então desaparecido, começaram no último sábado (26) e contou com o apoio de militares das cidades de Casimiro de Abreu, Campos dos Goytacazes e Macaé. Segundo o Corpo de Bombeiros, barcos e viaturas de salvamento foram utilizados durante a ação. Agentes da Defesa Civil municipal também auxiliaram nas buscas.

O caso foi registrado na 120ª Delegacia Policial, que investiga as possíveis circunstâncias da morte. A Polícia Civil informou que dois amigos da vítima, relataram, em depoimento, que estavam com o Gilmar quando ele desapareceu na água, após os três terem entrado na represa para nadar depois de ingerirem bebida alcoólica.