Município atingiu a marca negativa de 2.710 casos confirmados do novo coronavírusFoto: Jheyce Correia

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 12:12

SILVA JARDIM – A cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, alcançou a marca negativa de 2.710 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. São os números do boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nessa quinta-feira (24). O município soma uma total de 49 vidas perdidas para o novo coronavírus.

Ainda segundo os números divulgados, pelo menos seis pessoas seguem internadas, enquanto outras 24 estão em isolamento domiciliar, na cidade que possui cerca de 22 mil habitantes. De acordo com a Secretaria de Saúde, mais de 6 mil casos suspeitos foram notificados na região e nesse exato momento 22 casos estão em análise.