Votação aconteceu durante sessão legislativa desta quinta-feira (24) - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Votação aconteceu durante sessão legislativa desta quinta-feira (24)Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 20:36

SILVA JARDIM – A Câmara de Vereadores de, no interior do Rio, negou o pedido de cassação dos mandatos de dois vereadores da cidade, em sessão legislativa na manhã desta quinta-feira (24). A representação enviada pelo Partido Social Democrático (PSD) foi rejeitada pelo placar devotos a

O pedido de cassação de mandato havia sido feito contra o presidente do Poder Legislativo, Henrique Gouveia e o vereador Marcelinho Pedreiro. De acordo com a representação enviada pelo partido, os parlamentares vinham “extrapolando” em seus respectivos cargos. Segundo o documento, os vereadores teriam agido em desacordo com o decoro parlamentar ao entrarem em unidades de saúde e no cemitério municipal para apontar irregularidades