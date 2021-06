Presidente da Casa, Henrique Gouveia, afirmou que "estão tentando impedir o trabalho dos vereadores" - Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 16:37

SILVA JARDIM – Uma representação solicitando a abertura de um processo de cassação do mandato dos vereadores Henrique Gouveia e Marcelinho Pedreiro foi enviada à Câmara de Vereadores de, no interior do Rio. A solicitação foi feita pelo Partido Social Democrático (PSD) nesta semana, com a alegação de que os parlamentares “vêm extrapolando por completo” em suas respectivas atribuições.Segundo a representação, os vereadores teriam agido em desacordo com o decoro parlamentar ao entrarem em unidades de saúde do município "utilizando de ameaças e intimidações durante e fora do horário de expediente, conforme mostram vídeos produzidos pelos próprios vereadores e por outras pessoas, compartilhados em redes sociais". Ainda segundo o documento, o ocorrido não poderia ser considerado legítimo ato de fiscalização.