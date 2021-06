Silva Jardim soma 47 vidas perdidas para o novo coronavírus e contabiliza 2.673 casos confirmados - Foto: Rômullo Espíndola

Silva Jardim soma 47 vidas perdidas para o novo coronavírus e contabiliza 2.673 casos confirmadosFoto: Rômullo Espíndola

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 15:24

SILVA JARDIM – Pessoas na faixa etária entre 18 e 29 anos, portadoras de comorbidades e deficiências, começaram a ser vacinadas contra a Covid-19 nesta segunda-feira (14), em Silva Jardim, no interior do Rio. No total, 17 bairros irão receber as doses para esta fase da campanha de imunização, de acordo com o calendário da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o cronograma divulgado nas redes sociais, a oitava fase da campanha de imunização deve durar até a próxima sexta-feira (18), com a imunização acontecendo nas unidades de saúde de todos os bairros, das 9h às 13h. Além desse grupo, foram convocados mais profissionais da educação para serem vacinados durante esta semana no município.

Números em alta

Os números da pandemia na cidade seguem em alta. De acordo com o boletim epidemiológico mais recente divulgado pelo governo municipal, Silva Jardim soma 47 vidas perdidas para o novo coronavírus, além de já ter contabilizado 2.673 casos confirmados da doença.