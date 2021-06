Mansuel se encontra em estado grave num hospital de Niterói - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/06/2021 18:21

SILVA JARDIM – O ex-vereador de Silva Jardim, no interior do Rio, Mansuel Pires Mansur, de 42 anos, está internado há 15 dias com a Covid-19. De acordo com familiares, Mansuel se encontra em estado grave num hospital de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Ainda segundo a família, o ex-vereador teve uma piora em seu quadro de saúde nos últimos dias. Mansuel é cunhado da atual vereadora do município, Andreia Menezes. Ele é filho de um conhecido empresário na cidade e exerceu mandato entre os anos de 2001 a 2004. Ele é casado e tem uma filha.

Números em alta

Os números da pandemia na cidade seguem em alta. De acordo com o boletim epidemiológico mais recente divulgado pelo governo municipal, Silva Jardim soma 46 vidas perdidas para o novo coronavírus, além de já ter contabilizado 2.669 casos confirmados da doença.