Cidade soma 2.669 casos confirmados do novo coronavírus - Foto: Jheyce Correia

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 15:03

SILVA JARDIM – Os números referentes à pandemia da Covid-19 em Silva Jardim, no interior do Rio, seguem subindo. Duas mortes foram registradas por dois seguidos no município, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. A cidade atingiu a marca negativa de 46 vidas perdidas para a doença.

Ainda conforme os dados publicados pelo governo municipal, Silva Jardim soma 2.669 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com o boletim, pelo menos seis pessoas seguem internadas, enquanto outras 53 estão em isolamento domiciliar, na cidade que possui cerca de 22 mil habitantes.