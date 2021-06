Cemitério Municipal de Silva Jardim fica localizado no Centro da cidade - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 09/06/2021 18:26

SILVA JARDIM – Restos mortais descartados irregularmente foram encontrados no Cemitério Municipal de Silva Jardim, no interior do Rio, na manhã desta quarta-feira (9). De acordo com a Polícia Militar Ambiental, no lugar havia ossadas espalhadas por todo terreno, além de túmulos com vazamento de necrochorume contaminando o solo.

Ainda segundo os agentes, foram encontrados restos de caixões e sacos plásticos com ossadas dentro da cisterna e da capela mortuária. Os agentes estiveram no local ao lado de vereadores do município, que teriam recebido a denúncia de moradores. De acordo com a corporação, o local passou por perícia e o caso deve ser encaminhando ao Ministério Público.

Ainda de acordo com a Polícia Ambiental, não foram apresentadas as licenças necessárias durante a visita. Segundo fiscais do CREA-RJ, as irregularidades se enquadram em crimes ambientais e teriam sido informadas à Prefeitura da cidade, que não tomou providencias. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município e o cemitério deve ser fechado nos próximos dias.

O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Silva Jardim para saber o que o governo municipal pretende fazer para resolver o problema e aguarda um posicionamento.